Алюминиевые окна: как избежать типичных просчётов и выбрать идеальное остекление

Когда речь заходит об остеклении дома, многие до сих пор мыслят стереотипами: пластик — дёшево и сердито, дерево — дорого и капризно, а алюминий — это что-то из мира бизнес-центров и торговых галерей.
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