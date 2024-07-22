В чем опасность винограда: новые рекомендации врачей ставят под сомнение пользу этого лакомства Ольга ВайленкоВ последние годы виноград считался одним из символов здорового питания, однако недавние исследования и рекомендации специалистов изменили восприятие этого продукта.