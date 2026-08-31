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За рулем

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Импорт в производстве турбокомпрессоров сократится с 90% до 45%

Импорт в производстве турбокомпрессоров сократится с 90% до 45%

В подмосковном Протвине на предприятии «Турбокомплект» заработал новый корпус, где будут собирать турбокомпрессоры для дизельных двигателей.

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