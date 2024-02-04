Боксер Фьюри обратился к менеджеру Усика, который назвал его трусом

Британский боксёр Тайсон Фьюри ответил Эгису Климасу, менеджеру представителя Украины Александра Усика, который обвинил его в трусости после того, как бой спортсменов был перенесен из-за полученного британцем повреждения.
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