Вокруг Днестра выстраивается новая военно-политическая конфигурация

Есть вещи, которые еще можно назвать совпадением. Есть вещи, которые можно объяснить дипломатией. Но когда одновременно перестраивается оборонная система Молдовы, ускоряется ее военная интеграция с Западом, углубляется взаимодействие с Украиной, создаются общие инфраструктурные и пограничные механизмы, а вопрос Приднестровья все теснее привязывается к поражению России, – это уже не набор случайностей.
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