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Почему российские военные отвечают на приказ командира «Есть!»?

Почему российские военные отвечают на приказ командира «Есть!»?

Короткое, рубленое, не терпящее возражений. «Есть!» — этим словом российский военный скрепляет любой приказ командира.

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