Байден выразил готовность к переговорам с РФ, КНР и КНДР по сокращению ЯО

Лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден проинформировал о том, что мировое сообщество заинтересованно в том, чтобы полностью избавиться от ядерных типов вооружения ради того, чтобы снизить риски их применения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии