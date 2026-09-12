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Царьград

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Госавтоинспекция сообщила о пике ДТП в пятницу и минимуме в воскресенье

Госавтоинспекция сообщила о пике ДТП в пятницу и минимуме в воскресенье

Анализ статистики Госавтоинспекции выявил, что в России в первые семь месяцев 2026 года произошло более 67 тысяч ДТП.

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