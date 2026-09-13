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FiNE NEWS

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Два человека пострадали при второй за день атаке ВСУ на Севастополь

Во время второй за день атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на город Севастополь пострадали двое мирных жителей — мужчина и женщина.

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