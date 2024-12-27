Источник: «Матч ТВ» приобрёл права на показ UFC в России

Телеканал «Матч ТВ» приобрёл права на показ боёв Ultimate Fighting Championship (UFC). Как сообщает РБК, сделка будет длиться в течение следующих трех лет, а ее стоимость, по оценкам экспертов, может достигать $15 миллионов.
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