«Акелла промахнулся»: военкор о том, как Запад загнал себя в энергетическую ловушку

Человечество, в том числе Россия, находится пока лишь в самом начале крупнейшего в современной истории кризиса энергетической безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия и США демо...
- Азербайджан – не ...
- ЮМ Карлсон заявил о ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым