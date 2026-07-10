Стало известно о тайных звонках Запада для обсуждения доклада о правах человека

В МИД России поступают анонимные обращения от представителей дипломатических миссий западных стран, которые проявляют интерес к совместному российско-белорусскому докладу о ситуации с правами человека, содержащему оценки положения дел в их государствах, заявил ТАСС директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека ведомства Григорий Лукьянцев.