Стало известно о тайных звонках Запада для обсуждения доклада о правах человека

В МИД России поступают анонимные обращения от представителей дипломатических миссий западных стран, которые проявляют интерес к совместному российско-белорусскому докладу о ситуации с правами человека, содержащему оценки положения дел в их государствах, заявил ТАСС директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека ведомства Григорий Лукьянцев.
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