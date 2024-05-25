Врач Римская: семь симптомов указывают на гормональную причину сердечных проблем

Заподозрить у себя гормональные причины проблем с сердцем можно по сопутствующим симптомам. В их число входит изменение веса, проблемы со сном, с кожей, пищеварением, перепады настроения, сбои менструации и выпадение волос, рассказала "Газете.
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