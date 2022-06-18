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До 800 Вт у старшей модели: инсайдер Kopite7kimi рассказал о пределах мощности видеокарт Nvidia RTX 40

До 800 Вт у старшей модели: инсайдер Kopite7kimi рассказал о пределах мощности видеокарт Nvidia RTX 40

Инсайдер Kopite7kimi рассказал о пределах мощности новых графических процессоров Nvidia Ada Lovelace, которые будут работать на видеокартах GeForce RTX 40 следующего поколения.

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