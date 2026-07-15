Эксперт Санина объяснила, что делать при принуждении к увольнению

При давлении со стороны работодателя сотруднику важно не писать заявление об увольнении сразу и начать фиксировать происходящее, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.
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