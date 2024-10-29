Генерал ВСУ обвинил Зеленского в несостоятельности его «плана победы»

Украинский генерал Дмитрий Марченко в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе заявил, что вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область не имеет четкой цели, хотя в нем задействованы лучшие части украинской армии.
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