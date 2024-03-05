Дочь Сальникова: «Отец перешел из «Спартака» в «Динамо», чтобы вызволить отчима из тюрьмы»

Юлия Сальникова, известная в прошлом советская теннисистка, дочь знаменитого футболиста Сергея Сальникова и мама теннисиста Стефаноса Циципаса, в интервью «СЭ» рассказала об обстоятельствах, из-за которых отец перешел из «Спартака» в «Динамо», а впоследствии вернулся в родной клуб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)