Дочь Сальникова: «Отец перешел из «Спартака» в «Динамо», чтобы вызволить отчима из тюрьмы»

Юлия Сальникова, известная в прошлом советская теннисистка, дочь знаменитого футболиста Сергея Сальникова и мама теннисиста Стефаноса Циципаса, в интервью «СЭ» рассказала об обстоятельствах, из-за которых отец перешел из «Спартака» в «Динамо», а впоследствии вернулся в родной клуб.