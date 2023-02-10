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Андрей Коваленко о «Кузне»: «Клубу по силам быстро сделать шаг в сторону КХЛ, учитывая поддержку властей и Фетисова»

Андрей Коваленко надеется на возвращение Новокузнецка в КХЛ при поддержке Вячеслава Фетисова. – Что скажете о новой арене «Металлурга»? – Мы с легендами были под впечатлением.

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