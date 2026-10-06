🧧 У новой дороги в обход Алушты благоустроили мемориал крымским партизанам На территории памятника уложили тротуарную плитку и асфальтобетон, установили бортовой камень и восстановили покрытие ступеней.
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