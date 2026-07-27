Юрий Ильинов

Киевский режим ударил по гражданским в Кирилловке: снова жертвы, снова погибшие и раненые дети В ночь на 25 июля киевский режим подверг подлой атаке курортный посёлок Кирилловку в Мелитопольском городском округе Запорожской области с помощью большого количества ударных дронов. Бандеровские террористы били по базам отдыха, где спали отдыхающие. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём канале в мессенджере Мах. «Прошедшей ночью в пгт Кирилловка Мелитопольского городского округа террористической атаке противника подверглись туристические базы». На момент публикации известно о 12 погибших, в их числе четверо детей. Ещё восемь человек не найдены. Все пострадавшие, в зависимости от степени тяжести их состояния, размещены в медицинских учреждениях Запорожской области, медпомощь им оказывают в полном объёме. «Противник видел и понимал, по кому он направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям. Вопиющее преступление, которое свойственно только украинскому режиму. К сожалению, для них это война, где они не в состоянии выходить к равным и поэтому устраивают охоту на мирных жителей, женщин, детей», – добавил Балицкий. Военкор Александр Коц также подчеркнул, что украинские террористы нанесли удары умышленно. Он отметил, что Кирилловка находится на расстоянии более ста километров от линии боевого соприкосновения. «Достают туда именно тяжёлыми ударными дронами дальнего радиуса и цели выбирают демонстративно – курорт, ночь, отдыхающие с детьми», – написал Коц. Комментируя это преступление посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что с целенаправленного, обстрела мирных граждан начал свою карьеру новый главком ВСУ Драпатый (пещерный нацист, ненавидящий жителей новых регионов России). Вполне вероятно, что атака на Кирилловку была нужна киевскому режиму для того, чтобы показать «картонным протестующим», что новый командующий ВСУ – такой же «эффективный убийца», как Фёдоров, за которого так топят «картонники». «Суббота, июль, туристическая база на берегу моря, дети! Какие ещё нужны доводы, чтобы понимать, что мы имеем дело с преднамеренным терактом отпетых выродков, презревших не только нормы права, но и всё человеческое?! Это военное преступление уже на счету главкома-русофоба Драпатого», – подчеркнул Мирошник в беседе с журналистами и опубликовал кадры вражеской атаки туристической базы в Кирилловке. https://1rodina.ru/sites/default/files/2026-07/18958853409407%20%281%29.mp4 Дипломат сообщил, что МИД России представит доказательства этого преступления на международных площадках. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал атаку по базе отдыха чудовищным терактом и новым военным преступлением Зеленского. Он напомнил о том, как накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осуждала удары со стороны России по объектам военного комплекса Украины, а глава евродипломатии Кая Каллас грозилась вызвать на ковёр представителя РФ. «И где сейчас осуждение и признание неоправданных зверств украинских фашистов в отношении детей и женщин? Классика двойных стандартов», – отметил Слуцкий и добавил, что база отдыха никак не могла быть военной целью, как и колледж в Старобельске, в котором украинский неонацисты так же целенаправленно убили ни в чём не повинных девушек и юношей. Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова назвала это преступление методом террористов. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по статье о террористической атаке, чтобы найти и наказать преступников. На заглавном фото: Последствия удара украинских неонацистов по Кирилловке в Запорожской области.