NYT: западные эксперты предложили в качестве сигнала парализовать город в России

Ряд европейских экспертов предлагают западным странам провести кибератаку на Россию, временно парализовав один из крупных городов или метрополитен в Москве.
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Иносраные "хакеры" хотят разозлить Российских коллег ? Будет интересно.