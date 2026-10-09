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NYT: западные эксперты предложили в качестве сигнала парализовать город в России

NYT: западные эксперты предложили в качестве сигнала парализовать город в России

Ряд европейских экспертов предлагают западным странам провести кибератаку на Россию, временно парализовав один из крупных городов или метрополитен в Москве.

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