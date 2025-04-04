Легионер РПЛ рассказал об угрозах от экс-директора ЦСКА и «Рубина»: «Ничего хорошего про него не скажу»

Сербский экс-нападающий «Рубина», «Арсенала» и «Оренбурга» Джордже Деспотович рассказал, что после его прошлого интервью Sport24 в 2023 году получал угрозы от бывшего спортивного директора «Рубина» и ЦСКА Олега Яровинского.