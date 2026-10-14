— Подать заявку на фотоконкурс «Москва. Архитектура времени» — старт приёма работ; — Побывать на пресс-конференции о XII форуме «Религия и Мир» — в 11:00; — Заглянуть на вебинар «Некапитальные объекты: что важно знать при возведении» от Госинспекции по недвижимости — в 16:00; — Сходить на мастер-класс «От идеи до своего трека» в пространстве «Молодёжь Москвы.