— Подать заявку на фотоконкурс «Москва. Архитектура времени» — старт приёма работ; — Побывать на пресс-конференции о XII форуме «Религия и Мир» — в 11:00; — Заглянуть на вебинар «Некапитальные объекты: что важно знать при возведении» от Госинспекции по недвижимости — в 16:00; — Сходить на мастер-класс «От идеи до своего трека» в пространстве «Молодёжь Москвы.
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