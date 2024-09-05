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Бассейны с подогревом, рыбный рынок и не только. Каким будет круглогодичный морской курорт в Приморье?

Бассейны с подогревом, рыбный рынок и не только. Каким будет круглогодичный морской курорт в Приморье?

Первых гостей круглогодичный морской курорт в Приморье примет уже в 2028 году. 4 сентября об этом заявили на региональной секции «Территория трех границ: Хасан как новый драйвер развития юга Дальнего Востока» девятого Восточного экономического форума, сообщает PRIMPRESS.

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