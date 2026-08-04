BNY предложит институциональный стейкинг криптовалют в рамках партнерства с Galaxy

BNY и Galaxy объединили усилия для интеграции институционального криптостейкинга в платформу хранения цифровых активов BNY, что позволит соответствующим клиентам получать вознаграждения за стейкинг без перемещения активов из хранилища.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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