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BNY предложит институциональный стейкинг криптовалют в рамках партнерства с Galaxy

BNY предложит институциональный стейкинг криптовалют в рамках партнерства с Galaxy

BNY и Galaxy объединили усилия для интеграции институционального криптостейкинга в платформу хранения цифровых активов BNY, что позволит соответствующим клиентам получать вознаграждения за стейкинг без перемещения активов из хранилища.

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