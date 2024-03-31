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В Санкт-Петербурге с 1 апреля начнут взимать курортный сбор

В Санкт-Петербурге с 1 апреля начнут взимать курортный сбор

В Санкт-Петербурге с первого апреля начнут взимать деньги за пребывание в Северной столице. С совершеннолетних туристов каждые сутки будут требовать плату в размере 100 рублей за проживание в гостиницах, апарт-отелях и хостелах.

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Комментарии
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Владимир
&quot; С совершеннолетних туристов каждые сутки будут требовать плату&quot; Из этого следует заключить, что несовершеннолетние туристы и льготники не наносят ущерба колыбели трех революций и могут осматривать её с тем же любопытством, но бесплатно.
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