В Санкт-Петербурге с первого апреля начнут взимать деньги за пребывание в Северной столице. С совершеннолетних туристов каждые сутки будут требовать плату в размере 100 рублей за проживание в гостиницах, апарт-отелях и хостелах.
В Санкт-Петербурге с 1 апреля начнут взимать курортный сбор
Комментарии
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Владимир
" С совершеннолетних туристов каждые сутки будут требовать плату" Из этого следует заключить, что несовершеннолетние туристы и льготники не наносят ущерба колыбели трех революций и могут осматривать её с тем же любопытством, но бесплатно.
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12 час.
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