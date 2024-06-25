Поцарапали машину на парковке и скрылись – что делать, рассказал эксперт

Как действовать в ситуации, когда машину поцарапали во дворе, а виновник ДТП скрылся с места аварии? На этот вопрос ответил эксперт информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза» Олег Чередниченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии