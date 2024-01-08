Глава ДНР Пушилин призвал освободить русские Одессу и Николаев

Он напомнил про историю появления этих городов.Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в беседе с агентством РИА Новости заявил, что Одесса и Николаев должны быть освобождены, поскольку являются русскими городами.
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