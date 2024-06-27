В НАТО заявили о дефиците военных в случае конфликта с Россией

Европейские страны – члены НАТО испытывают дефицит военнослужащих и в случае конфликта с Россией им будет сложно привлечь свыше 300 тысяч военных, пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитиков, передает РИА Новости.
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