Картина дня. Фи...
ГлавнаяНовостиСтатьиКупить акцииФинансыКонтакты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Нечего валить вину на кого то, коль у самого нос в говне!Секретарь Совбеза...
  • Вовладар Даров
    Да не ему решать будет или не будет, народ решит!!!!Шольц: возврата Г...
  • ШКИПЕР
    Просрал ты Олаф Германию, просрал !Шольц: возврата Г...

В НАТО заявили о дефиците военных в случае конфликта с Россией

В НАТО заявили о дефиците военных в случае конфликта с Россией

Европейские страны – члены НАТО испытывают дефицит военнослужащих и в случае конфликта с Россией им будет сложно привлечь свыше 300 тысяч военных, пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитиков, передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх