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В Америке в аэропорту кто-то поджег "посылку" для Украины

В Америке в аэропорту кто-то поджег "посылку" для Украины

Как вы знаете, американцы считают, что у них "всё самое лучшее в мире". Образование (25% американцев не умеют читать, писать и выполнять элементарные математические действия), медицина (глава Пентагона Остин с Нового года лежит и никто не знает, что с ним), наука (там до сих пор пользуются бумажными чеками и пишут бумажные письма), транспорт (эшелоны валятся с рельс почти по расписанию).

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