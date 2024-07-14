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  • Юрий Николаев
    Странно. А куда же подевались ТЕ щирые вукраинки, которые запросто сбивали наши ракеты банками солёных помидор?!!!«Сами разбирайтес...
  • Андрей
    зильбертруд ,а не быков. И сразу всё ясно становится-тварь.БЫЛ БЫ У БЫКОВА* ...
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    промахнулись? ну теперь получите...Трамп щас такой

Покушение на Трампа

Покушение на Трампа

У выстрелов в Батлере были все шансы стать вторыми выстрелами в Далласе. Неудобный для американской системы президент, которого не запугать и не подкупить.

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