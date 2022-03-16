Организатор премии ISU: «Официальных решений об отстранении россиян не принималось. Но ситуация сложная, вы видите, что происходит в разных видах спорта»

Организатор премии ISU Skating Awards Ари Закарян прокомментировал информацию о том, что российские фигуристы и тренеры не будут номинированы на премию ISU Skating Awards.

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