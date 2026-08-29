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stroim21

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Как дорожки управляют восприятием сада: семь ошибок, которые меняют всё

Как дорожки управляют восприятием сада: семь ошибок, которые меняют всё

Садовые дорожки редко воспринимают как нечто большее, чем утилитарный элемент. Нужно добраться до теплицы — появилась тропинка.

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