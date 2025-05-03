В Астрахани состоится масштабный велопарад, посвященный памяти ветерана ВОВ

В 15-й раз астраханцы проведут спортивное мероприятие с участием своих двухколесных друзей. 17 мая с 17:00 до 21:30 на площади Ленина состоится велопарад, посвященный памяти ветерана Великой Отечественной Войны - Филимонова Юрия Ивановича.