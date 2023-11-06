НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 601 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Yvan
    Почему Авдеевка ещё не перепахана и не сровнена с землёй? Бомб не хватает, или чего-то ещё?В ответ на обстре...
  • Надежда
    А чем заменят, ковбойками или сомбреро?)🙄)Украинские власти...
  • Tatiana Cervonookaia
    Это значит умные и честные?Румынский премьер...

Бывший командир батальона «Спарта»: в Авдеевке повторяется та же ситуация, которая была в Мариуполе, Лисичанске и Артёмовске

Бывший командир батальона «Спарта»: в Авдеевке повторяется та же ситуация, которая была в Мариуполе, Лисичанске и Артёмовске

В районе Авдеевки окружение угрожает 10-тысячной группировке боевиков киевского режима. Полукольцо вокруг города неуклонно сужается, вследствие чего гарнизон ВСУ с большой долей вероятности может оказаться в "котле".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх