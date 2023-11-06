Бывший командир батальона «Спарта»: в Авдеевке повторяется та же ситуация, которая была в Мариуполе, Лисичанске и Артёмовске

В районе Авдеевки окружение угрожает 10-тысячной группировке боевиков киевского режима. Полукольцо вокруг города неуклонно сужается, вследствие чего гарнизон ВСУ с большой долей вероятности может оказаться в "котле".
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