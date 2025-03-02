Electrek: cалон Tesla в Нью-Йорке был захвачен выступающими против Маска людьми

Салон электромобилей Tesla на Манхэттене (Нью-Йорк) стал эпицентром бурных протестов в субботу (1 марта), когда группа демонстрантов, выступающих против противоречивого главы компании Илона Маска, захватила здание, что привело к хаосу и приостановке работы.
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