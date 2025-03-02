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Electrek: cалон Tesla в Нью-Йорке был захвачен выступающими против Маска людьми

Electrek: cалон Tesla в Нью-Йорке был захвачен выступающими против Маска людьми

Салон электромобилей Tesla на Манхэттене (Нью-Йорк) стал эпицентром бурных протестов в субботу (1 марта), когда группа демонстрантов, выступающих против противоречивого главы компании Илона Маска, захватила здание, что привело к хаосу и приостановке работы.

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Комментарии
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Владимир Петров
Похоже, и в Америке наступают сложные времена. Не отношусь к числу тех, кто желает ей добра, но, если и там будет жопа, то мы все можем вступить в эпоху Великого Хаоса, который, неизвестно чем, обернётся... Думаю, тут одного попкорна будет маловато...)))
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