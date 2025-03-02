Electrek: cалон Tesla в Нью-Йорке был захвачен выступающими против Маска людьми

Владимир Петров

Похоже, и в Америке наступают сложные времена. Не отношусь к числу тех, кто желает ей добра, но, если и там будет жопа, то мы все можем вступить в эпоху Великого Хаоса, который, неизвестно чем, обернётся... Думаю, тут одного попкорна будет маловато...)))