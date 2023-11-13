Восемнадцатилетняя племянница Максима Галкина Алина захотела стать популярной

Дочь старшего брата Максима Галкина, Алина, недавно начала свою карьеру блогера. Она время от времени записывает влоги на YouTube, где выражает желание стать известной, об этом пишет StarHit со ссылкой на социальные сети девушки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии