РИА Новости: ВС РФ ударили в район аэродрома, который готовили для приема F-16

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары в городе Стрый Львовской области в район военного аэродрома, который готовили для приема западных истребителей F-16.
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