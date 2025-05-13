Сплавный труд: катер-дрон поможет добыть полезные ресурсы и найти мины в водоемах

Российские специалисты разработали безэкипажный надводный катер для сопровождения подводных работ. Он может выполнять функции базовой станции и ретранслятора, принимая данные из центра управления и передавая сигналы на подводный аппарат.
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