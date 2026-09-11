Израиль считает контроль хуситов над Баб-эль-Мандебским проливом более опасным

Захват хуситами острова Перим и установление контроля над Баб-эль-Мандебским проливом является гораздо более опасным, чем контроль Ирана над Ормузом.
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