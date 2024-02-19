Апелляционный суд Амстердама вынесет решение по делу ЮКОСа 20 февраля

Разбирательство идет вокруг одного вопроса факта: совершали ли бывшие акционеры ЮКОСа мошенничество в ходе арбитражного разбирательства? Business FM спросила адвокатов, чего ждать от решения и какие сценарии возможны в дальнейшемАпелляционный суд Амстердама должен вынести вердикт по делу обанкротившейся нефтяной компании ЮКОС утром во вторник, 20 февраля.