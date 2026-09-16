Galaxy A25 начал получать бета-версию One UI 9 на базе Android 17

Samsung начала тестирование One UI 9 Beta для смартфона Galaxy A25 в Великобритании. О запуске обновления сообщил IXBT.
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