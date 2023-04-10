В Петербурге ограничили проезд в тоннеле дамбы

Проезд по внешнему кольцу через дамбу закрыт с 10 по 14 апреля. Водителей автомобилей Санкт-Петербурга предупредили, что с понедельника, 10 апреля, по четверг, 14 апреля, проезд по Петербургской дамбе будет ограничен, передает AllNW.
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