Вслед за блокировкой YouTube в России перестал работать и «YouTube Детям» — «вражеский сервис», на котором русские дети смотрели российские мультики.
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Вслед за блокировкой YouTube в России перестал работать и «YouTube Детям» — «вражеский сервис», на котором русские дети смотрели российские мультики.