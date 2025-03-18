5 школьных предметов, которые исчезли из школьной программы после распада СССР

Оглавление 1. Этика и психология семейной жизни 2. Черчение 3. Арифметика Показать ещё Уверен, люди среднего и старшего возраста, которые учились в советской школе, прекрасно помнят эти школьные предметы.
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