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5 школьных предметов, которые исчезли из школьной программы после распада СССР

5 школьных предметов, которые исчезли из школьной программы после распада СССР

Оглавление 1. Этика и психология семейной жизни 2. Черчение 3. Арифметика Показать ещё Уверен, люди среднего и старшего возраста, которые учились в советской школе, прекрасно помнят эти школьные предметы.

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Комментарии
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alex terexin
Был очень полезный предмет-природоведение.
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1 д.
Vladimir Lioubimcev
А мне нравилось черчение. Мне в дальнейшем это пригодилось и очень помогло в  учебе.
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1 д.
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