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На Олимпиаде-2022 россияне в первую очередь будут следить за хоккеем, биатлоном, фигурным катанием, лыжными гонками и керлингом (исследование «Яндекса»)

Аналитики «Яндекса» на основании поисковых запросов выяснили, за какими видами спорта россияне в первую очередь будут следить на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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