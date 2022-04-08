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Что прилетит в ответ на двойной удар Европы по России?

Что прилетит в ответ на двойной удар Европы по России?

Фото: © AP Photo / Virginia Mayo Совершенно неудивительно, что англосаксы — США и Великобритания — хотят, чтобы война на Украине шла как можно дольше: они изначально были заинтересованы в том, чтобы устроить России «второй Афганистан», помешать нам вырвать Украину из западной цепи или хотя бы заставить нас заплатить за нее максимальную цену Попутно они решают и вторую задачу — усиливают свое влияние на Европу, геополитически (мерами военными и экономическими, в том числе через поставки американского газа) ставя Старый Свет в еще более зависимое от себя положение.

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