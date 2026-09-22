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Сериал о легендарном ресторане elBulli сняли в Испании: что говорят о Gènesi

Сериал о легендарном ресторане elBulli сняли в Испании: что говорят о Gènesi

В Испании начался показ сериала Gènesi ("Генезис") – это шестисерийная драма о знаменитом поваре и популяризаторе молекулярной кухни Ферране Адриа, который работал в ресторане elBulli.

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