Названы коммунальные услуги, которые не обязательно оплачивать

В квитанциях могут быть перечислены коммунальные услуги, которые не обязательно оплачивать — это, например, радиоточка или общедомовая антенна, рассказал доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им.