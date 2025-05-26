Время обновлений: чему радуются и на что жалуются жители Желябовки Нижнегорского района

В прошлый раз«Крымская газета» приезжала в село чуть меньше двух лет назад (№ 131 от 28.07.2023). Что изменилось за это время? Дороги и тротуары Оксана, местная жительница: – Во-первых, сделали пешеходную дорожку по центральной улице, многие дороги отремонтировали.